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Дальнее зарубежье 24.11.2021 13:05

Берлин призывает Москву к скорейшему проведению заседания Россия-НАТО - посол ФРГ

Германия призывает провести заседание Совета Россия-НАТО "как можно скорее", заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Мы крайне сожалеем о решении Российской Федерации полностью приостановить контакты с НАТО. Безмолвие не поможет нам снять ту напряженность, о которой говорил президент Путин 18 ноября. Нам нужно намного больше говорить друг с другом", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что первом полугодии 2021 года НАТО выступила с конкретным предложением в адрес России по проведению заседания Совета Россия-НАТО.

"С тех пор НАТО и мы тоже на двустороннем уровне призываем как можно скорее провести это заседание", - добавил посол.

По его словам, Германия также выступает за "конструктивное взаимодействие и целесообразное сотрудничество" между ЕС и Россией, без которого невозможно решить такие серьезные вопросы будущего, как проблемы климата и трансграничной политики в сфере здравоохранения.

"В то же время мы не хотим и не можем просто закрывать глаза на важные политические темы, позиции по которым у нас сейчас принципиально расходятся. Но при этом важно озвучивать вещи, чтобы обе стороны знали, что возможно, а что нет. Этому мог бы поспособствовать саммит, провести который предложила канцлер Меркель", - сказал фон Гайр.

При этом Германия или ЕС не могут в одиночку принять решение о восстановлении диалога, Россия также должна быть к этому готова, отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, НАТО, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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