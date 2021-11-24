Берлин призывает Москву к скорейшему проведению заседания Россия-НАТО - посол ФРГ

Германия призывает провести заседание Совета Россия-НАТО "как можно скорее", заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
"Мы крайне сожалеем о решении Российской Федерации полностью приостановить контакты с НАТО. Безмолвие не поможет нам снять ту напряженность, о которой говорил президент Путин 18 ноября. Нам нужно намного больше говорить друг с другом", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу".
Он напомнил, что первом полугодии 2021 года НАТО выступила с конкретным предложением в адрес России по проведению заседания Совета Россия-НАТО.
"С тех пор НАТО и мы тоже на двустороннем уровне призываем как можно скорее провести это заседание", - добавил посол.
По его словам, Германия также выступает за "конструктивное взаимодействие и целесообразное сотрудничество" между ЕС и Россией, без которого невозможно решить такие серьезные вопросы будущего, как проблемы климата и трансграничной политики в сфере здравоохранения.
"В то же время мы не хотим и не можем просто закрывать глаза на важные политические темы, позиции по которым у нас сейчас принципиально расходятся. Но при этом важно озвучивать вещи, чтобы обе стороны знали, что возможно, а что нет. Этому мог бы поспособствовать саммит, провести который предложила канцлер Меркель", - сказал фон Гайр.
При этом Германия или ЕС не могут в одиночку принять решение о восстановлении диалога, Россия также должна быть к этому готова, отметил он.
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