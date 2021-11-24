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Дальнее зарубежье 24.11.2021 13:34

США запустили ударный космический зонд для изменения траектории полета астероида

Соединенные Штаты в среду запустили космический корабль DART для испытания технологии защиты Земли от столкновения с астероидами, сообщило NASA.

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с базы космических сил США Ванденберг (штат Калифорния) в 09:21 мск.

Задачей миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) является проверка возможности изменения траектории полета угрожающего столкновением с Землей астероида путем кинетического удара.

Целью является астероид Диморф (Dimorphos) диаметром 160 метров, в который аппарат врежется на расстоянии 11 млн км от Земли. Зонд весом 633 кг должен врезаться в него в сентябре-октябре 2022 года на скорости 6,6 км в секунду, чтобы повлиять на движение астероида. За столкновением будет наблюдать итальянский кубсат LICIACube, который отделится от зонда за пять дней до этого.

По данным NASA, за время миссии специалисты проведут множество тестов, используя телескоп DRACO, а также проверят ряд демонстрационных технологий. Там подчеркнули, что в ходе полета будет проверена разработанная для NASA система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, она начнет работать за час до сближения с астероидом.

Диморф, входящий в астероидную систему Дидима (Didymos), не представляет никакой опасности Земле. Он выбран NASA в качестве объекта для испытания эффективности технологии столкновения космического аппарата с небольшим небесным телом для изменения его траектории полета.

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Тэги: США, КОСМОС, ЗОНД, АСТЕРОИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]