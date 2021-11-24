Газпром подтвердил: в среду поставки в Молдову могут прекратиться из-за неоплаты

Поставки российского газа в Молдавию действительно могут прекратиться уже в среду, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", - заявил он.

Молдавская сторона должна была провести очередную оплату 22 ноября, но деньги в срок не поступили. В связи с этим в понедельник "Газпром"уведомил партнеров, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены.