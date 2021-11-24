Глава европейской дипломатии призывает страны Центральной Азии не допускать использования их аэропортов мигрантами из арабских стран

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль обратился к главам МИД стран Центральной Азии с просьбой не допускать использования их аэропортов мигрантами из арабских стран, стремящимися на Запад, что приводит к ситуациям, подобным кризису на белорусско-польской границе.
"Я попросил всех министров принять меры для того, чтобы предотвратить использование их аэропортов и территорий для создания таких кризисов", - сказал Боррель в среду на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, делегация Европейского Союза в ходе визита в Центральную Азию обсудила ситуацию в Белоруссии с главами МИД государств региона. "Мы обсудили ситуацию в Белоруссии на двусторонней основе. Искусственный кризис - это не миграционный кризис. Но это кризис, который создан, используя мигрантов на границы Белоруссии с Евросоюзом", - отметила глава европейской дипломатии.
"Поэтому в рамках наших обсуждений со всеми министрами мы выяснили, что все они обеспокоены этой ситуацией и они обещали, что предпримут все возможные меры для того, чтобы их аэропорты и территории не использовались для реализации целей по созданию кризисов", - отметил представитель ЕС.
"Например, в Узбекистане всем очевидно, что было передвижение людей из Узбекистана в Белоруссию и оттуда в Европейский Союз... Мы выражаем огромную благодарность Узбекистану за то, что они приняли неотложные меры, чтобы приостановить рейсы в Белоруссию", - сказал он.
Боррель прибыл в Душанбе с официальным визитом, а также для участия в 17-ом заседании министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза.
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