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Дальнее зарубежье 24.11.2021 14:03

Глава европейской дипломатии призывает страны Центральной Азии не допускать использования их аэропортов мигрантами из арабских стран

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль обратился к главам МИД стран Центральной Азии с просьбой не допускать использования их аэропортов мигрантами из арабских стран, стремящимися на Запад, что приводит к ситуациям, подобным кризису на белорусско-польской границе.

"Я попросил всех министров принять меры для того, чтобы предотвратить использование их аэропортов и территорий для создания таких кризисов", - сказал Боррель в среду на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, делегация Европейского Союза в ходе визита в Центральную Азию обсудила ситуацию в Белоруссии с главами МИД государств региона. "Мы обсудили ситуацию в Белоруссии на двусторонней основе. Искусственный кризис - это не миграционный кризис. Но это кризис, который создан, используя мигрантов на границы Белоруссии с Евросоюзом", - отметила глава европейской дипломатии.

"Поэтому в рамках наших обсуждений со всеми министрами мы выяснили, что все они обеспокоены этой ситуацией и они обещали, что предпримут все возможные меры для того, чтобы их аэропорты и территории не использовались для реализации целей по созданию кризисов", - отметил представитель ЕС.

"Например, в Узбекистане всем очевидно, что было передвижение людей из Узбекистана в Белоруссию и оттуда в Европейский Союз... Мы выражаем огромную благодарность Узбекистану за то, что они приняли неотложные меры, чтобы приостановить рейсы в Белоруссию", - сказал он.

Боррель прибыл в Душанбе с официальным визитом, а также для участия в 17-ом заседании министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]