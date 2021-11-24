BNA направит около 200 тыс. манатов на освещение пешеходных переходов в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит 196,5 тыс. на установку осветительного оборудования на пешеходных переходах Баку работающего на солнечной энергии.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт BNA подписало с ООО «T-Baki».
Сумма контракта - 196,569 тыс. манатов.
BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
Б.Рустамбеков
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