BNA направит около 200 тыс. манатов на освещение пешеходных переходов в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит 196,5 тыс. на установку осветительного оборудования на пешеходных переходах Баку работающего на солнечной энергии.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт BNA подписало с ООО «T-Baki».

Сумма контракта - 196,569 тыс. манатов.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков