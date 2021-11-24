В РФ более 33,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 1 тыс. 240 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 558 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 240 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 33 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 194 (6,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 533 новых случая COVID-19, в Московской области - 1 тыс. 842, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 387.
За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 1 тыс. 240 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 73, в Московской области - 56.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 434 тыс. 393 случая коронавирусной инфекции, 267 тыс. 819 умерших и 8 млн 126 тыс. 376 выписанных, в том числе 36 тыс. 682 пациента выписаны за последние сутки, из них 5 тыс. 393 выздоровевших приходится на Москву.
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