Минэнерго США продаст 32 млн барр. нефти из SPR до 14 декабря

Министерство энергетики США приступит к продаже нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) в декабре, говорится в сообщении ведомства.
Компании, заинтересованные в покупке нефти, должны подать заявки на участие в аукционах не позднее 6 декабря. Минэнерго распределит контракты среди участников аукционов до 14 декабря, а поставки по ним будут осуществляться в период с января по апрель 2022 года. Ведомство допускает, что первые отгрузки могут начаться уже в конце декабря.
Таким образом, аукционы пройдут уже после очередной встречи министров государств ОПЕК+, которая должна состояться 2 декабря.
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей нефти из SPR, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией. Аукционы, о которых объявило Минэнерго, касаются 32 млн баррелей нефти - они будут извлечены из всех четырех хранилищ, в которых сосредоточены стратегические резервы США.
Информация о продаже еще 18 млн баррелей нефти из SPR, выпуск которых был ранее одобрен Конгрессом, будет обнародована Минэнерго не ранее 17 декабря, сообщили в ведомстве.
Ведомство планирует вернуть продаваемую нефть в SPR в 2022-2024 гг.
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