Алиев обсудил с вице-премьером РФ деятельность российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука, сообщает официальный сайт главы государства.
«Алиев и Оверчук подробно обсудили вопросы деятельности российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ), увеличения товарооборота, взаимных инвестиций», - говорится в информации.
Стороны также выразили удовлетворение развитием экономического сотрудничества, отметив, что азербайджано-российский товарооборот в текущем году вырос на 7%.
«Алиев и Оверчук также обменялись мнениями о деятельности трехсторонней комиссии под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении (по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе – ИФ), а также о планах на будущее. Президент Азербайджана поблагодарил Алексея Оверчука за его усилия в этой сфере», - отмечается в сообщении.
На встрече также отмечалось, что скорейшее открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией будет способствовать стабильности и экономическому развитию в регионе.
Э.Шафиев
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