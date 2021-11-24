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Внешняя политика 24.11.2021 13:03

Алиев обсудил с вице-премьером РФ деятельность российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука, сообщает официальный сайт главы государства.

«Алиев и Оверчук подробно обсудили вопросы деятельности российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ), увеличения товарооборота, взаимных инвестиций», - говорится в информации.

Стороны также выразили удовлетворение развитием экономического сотрудничества, отметив, что азербайджано-российский товарооборот в текущем году вырос на 7%.

«Алиев и Оверчук также обменялись мнениями о деятельности трехсторонней комиссии под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении (по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе – ИФ), а также о планах на будущее. Президент Азербайджана поблагодарил Алексея Оверчука за его усилия в этой сфере», - отмечается в сообщении.

На встрече также отмечалось, что скорейшее открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией будет способствовать стабильности и экономическому развитию в регионе.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ОВЕРЧУК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]