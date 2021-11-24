Цены на электроэнергию и энергоресурсы в Европе растут по мере наступления зимы в регионе и снижения температуры до минусовых уровней.

В понедельник в Германии стоимость электроэнергии подскочила до 275 евро за МВт.ч, приблизившись к рекордному уровню в 300 евро за МВт.ч, зафиксированному этой осенью, показали данные Epex Spot. В этот же день температура на востоке Франции опустилась до -6 градусов по Цельсию, сообщила французская Meteo France. Германская метеорологическая DWD спрогнозировала выпадение снега на юге и северо-востоке страны.

Во вторник цена газа в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубометров после однодневного проседания ниже этого уровня. В среду стоимость ближайшего (декабрьского) фьючерса на газ TTF на бирже ICE Futures достигла 93 евро за МВт.ч, то есть $1081 за тысячу кубометров.

Похолодания способствуют росту спроса на энергию, особенно на фоне слабых показателей работы ветряной генерации. На прошлой неделе она обеспечила всего 12,6% энергобаланса Европы при среднем показателе 14,8% (максимум 19,7%). В ближайшие дни во Франции, Германии и Нидерландах ожидается слабоветреная погода, что сокращает возможности ветрогенерации.

Согласно прогнозу погоды на начало декабря, в Западной Европе установятся температуры холоднее обычных, показали данные Maxar Technologies LLC, которые приводит Bloomberg.

Maxar ожидает, что средняя температура нагрева для континента на период до 7 декабря будет составлять около 100 градусов по Цельсию, в то время как средний показатель за последние десять лет составляет 87 градусов. При этом в ноябре в среднем в регионе почти на два градуса холоднее, чем годом ранее.