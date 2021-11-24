Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0229 GBR   2.2733 TRY   0.1334

Цена на нефть

22.11 $/bbl   WTI 76.75 0.81 Brent 79.70 0.81

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.11.2021 13:20

Цены на электроэнергию и энергоресурсы в Европе растут по мере наступления зимы

Цены на электроэнергию и энергоресурсы в Европе растут по мере наступления зимы в регионе и снижения температуры до минусовых уровней.

В понедельник в Германии стоимость электроэнергии подскочила до 275 евро за МВт.ч, приблизившись к рекордному уровню в 300 евро за МВт.ч, зафиксированному этой осенью, показали данные Epex Spot. В этот же день температура на востоке Франции опустилась до -6 градусов по Цельсию, сообщила французская Meteo France. Германская метеорологическая DWD спрогнозировала выпадение снега на юге и северо-востоке страны.

Во вторник цена газа в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубометров после однодневного проседания ниже этого уровня. В среду стоимость ближайшего (декабрьского) фьючерса на газ TTF на бирже ICE Futures достигла 93 евро за МВт.ч, то есть $1081 за тысячу кубометров.

Похолодания способствуют росту спроса на энергию, особенно на фоне слабых показателей работы ветряной генерации. На прошлой неделе она обеспечила всего 12,6% энергобаланса Европы при среднем показателе 14,8% (максимум 19,7%). В ближайшие дни во Франции, Германии и Нидерландах ожидается слабоветреная погода, что сокращает возможности ветрогенерации.

Согласно прогнозу погоды на начало декабря, в Западной Европе установятся температуры холоднее обычных, показали данные Maxar Technologies LLC, которые приводит Bloomberg.

Maxar ожидает, что средняя температура нагрева для континента на период до 7 декабря будет составлять около 100 градусов по Цельсию, в то время как средний показатель за последние десять лет составляет 87 градусов. При этом в ноябре в среднем в регионе почти на два градуса холоднее, чем годом ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЭНЕРГИЯ, ЦЕНА, ПОГОДА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]