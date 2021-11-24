АЖД в 2020г увеличил чистый убыток в 2,1 раза

Чистый убыток ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) за 2020 год составил 480,068 млн манатов, что в 2,1 раза больше показателя 2019 года.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно опубликованной на сайте общества консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, в отчетном году доходы АЖД составили 422,299 млн манатов (рост на 4%). В том числе доходы от грузоперевозок - 319,24 млн манатов (рост на 1,9%), доходы от пасажироперевозок – 4,254 млн манатов (спад в 4,9 раза), доходы от строительства – 55,341 млн манатов (рост в 2,5 раза), прочие доходы - 43,464 млн манатов (спад на 11,9%).
Убыток АЖД от операций с иностранной валютой в 2020 году составил 146,837 млн манатов против чистого дохода в 28,801 млн манатов в 2019 году.
Операционные расходы АЖД составили 514,323 млн манатов (рост на 11,9%).
Доналоговый убыток общества в 2020 году составил 515,157 млн манатов (рост в 2,3 раза), выплаты по налогу с прибыли - 1,03 млн манатов (спад в 3,7 раза). Прочие совокупные убытки, подлежащие реклассификации в прибыль или убыток следующего периода (курсовая разница по операциям с иностранной валютой) составили в отчетный период 36,119 млн манатов (рост в 13,9 раза).
В итоге чистый убыток общества в отчетный период составил 480,068 млн манатов (рост в 2,1 раза).
Согласно финотчетности, активы АЖД на 1 января 2021 года составляют 5 млрд 145,529 млн манатов (рост на 5,9%). На конец 2020 года краткосрочные активы равны 324,978 млн манатов, долгосрочные – 4 млрд 820,551 млн манатов. В структуре долгосрочных активов основной объем приходится на имущество, строения и оборудования – 4 млрд 503,787 млн манатов (рост на 9,1%).
Капитал общества на 1 января 2021 года равен 2 млрд 149,897 млн манатов (рост на 14,5%). При этом уставный капитал АЖД на начало 2021 года составил 906,062 млн манатов (рост на 12,4% за 2020 год - ИФ), госинвестиции - 3 млрд 445,8 млн манатов (рост на 23,4%), накопленный убыток – 2 млрд 212,434 млн манатов (рост на 30,4%).
Обязательства АЖД на начало текущего года составляют 2 млрд 995,632 млн манатов (рост на 0,6%), в том числе долгосрочные обязательства – 2 млрд 408,057 млн манатов, краткосрочные – 587,575 млн манатов.
Х.Насирзаде
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