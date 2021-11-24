Киев обменялся информацией с разведками США и Британии о российских войсках у границ - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о проведенном обмене информацией разведывательными сообществами Украины, Великобритании и США и получении одинаковых выводов о скоплении российских войск у границ с Украиной, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

"У меня состоялись две важные встречи - с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами - выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", - сказал Резников во время рабочей поездки в 235-й межвидовой центр подготовки частей и подразделений "Широкий Лан".

По его словам, он получил очень важные сигналы от партнеров о том, что "мы наедине не остаемся". "Они уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой", - отмечает министр обороны Украины.