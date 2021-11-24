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СНГ 24.11.2021 14:15

Киев обменялся информацией с разведками США и Британии о российских войсках у границ - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о проведенном обмене информацией разведывательными сообществами Украины, Великобритании и США и получении одинаковых выводов о скоплении российских войск у границ с Украиной, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

"У меня состоялись две важные встречи - с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами - выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", - сказал Резников во время рабочей поездки в 235-й межвидовой центр подготовки частей и подразделений "Широкий Лан".

По его словам, он получил очень важные сигналы от партнеров о том, что "мы наедине не остаемся". "Они уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой", - отмечает министр обороны Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]