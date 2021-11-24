Песков: пресс-конференция Путина состоится до нового года

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет до нового года, рассматриваются различные даты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До нового года пресс-конференция состоится", - заявил Песков журналистам в среду.

Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли в качестве возможной для проведения мероприятия 23 декабря, представитель Кремля пояснил: "Как в эту, так и в другие тоже рассматривается".

В 2020 году пресс-конференция Путина прошла 17 декабря.