Песков: пресс-конференция Путина состоится до нового года

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет до нового года, рассматриваются различные даты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"До нового года пресс-конференция состоится", - заявил Песков журналистам в среду.
Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли в качестве возможной для проведения мероприятия 23 декабря, представитель Кремля пояснил: "Как в эту, так и в другие тоже рассматривается".
В 2020 году пресс-конференция Путина прошла 17 декабря.
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