Китай задействует нефть из государственных резервов в соответствии со своими потребностями - МИД КНР

Китай задействует нефть из государственных резервов в зависимости от своих потребностей, и при этом он тесно контактирует с другими странами для обеспечения стабильности на нефтяном рынке, заявил в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китайская сторона организует выпуск сырой нефти из государственных резервов в соответствии со своими реальными потребностями", - приводят западные СМИ слова Чжао Лицзяня с брифинга.
При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Пекин поддерживает непосредственные контакты со странами, производящими и потребляющими нефть, с целью обеспечить стабильное функционирование нефтяного рынка.
Однако Чжао Лицзянь не уточнил, участвует ли Китай непосредственно в реализации нефтяных запасов, координируемых США.
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