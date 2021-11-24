Китай задействует нефть из государственных резервов в соответствии со своими потребностями - МИД КНР

Китай задействует нефть из государственных резервов в зависимости от своих потребностей, и при этом он тесно контактирует с другими странами для обеспечения стабильности на нефтяном рынке, заявил в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона организует выпуск сырой нефти из государственных резервов в соответствии со своими реальными потребностями", - приводят западные СМИ слова Чжао Лицзяня с брифинга.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Пекин поддерживает непосредственные контакты со странами, производящими и потребляющими нефть, с целью обеспечить стабильное функционирование нефтяного рынка.

Однако Чжао Лицзянь не уточнил, участвует ли Китай непосредственно в реализации нефтяных запасов, координируемых США.