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ТЭК 24.11.2021 18:37

Китай задействует нефть из государственных резервов в соответствии со своими потребностями - МИД КНР

Китай задействует нефть из государственных резервов в зависимости от своих потребностей, и при этом он тесно контактирует с другими странами для обеспечения стабильности на нефтяном рынке, заявил в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона организует выпуск сырой нефти из государственных резервов в соответствии со своими реальными потребностями", - приводят западные СМИ слова Чжао Лицзяня с брифинга.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Пекин поддерживает непосредственные контакты со странами, производящими и потребляющими нефть, с целью обеспечить стабильное функционирование нефтяного рынка.

Однако Чжао Лицзянь не уточнил, участвует ли Китай непосредственно в реализации нефтяных запасов, координируемых США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, НЕФТЬ, РЕЗЕРВ, ВЫПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]