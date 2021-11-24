Казахстанские эксперты рассматривают несколько моделей АЭС, в том числе российскую

Казахстанские эксперты изучили несколько моделей современных атомных электростанций, в том числе и российскую, сообщил генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

"Мы рассмотрели несколько реакторов, которые сегодня есть на рынке. Это российские реакторы ВВЭР, корейские и китайские реакторы. Еще несколько реакторов рассмотрели малой и средней мощности - это китайские на 600 МВт и новые модульные реакторы General Electric и NuScale США - проекты, которые сейчас интенсивно прорабатываются и готовятся к коммерциализации. Мы за ними следим", - сказал Жантикин в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан".

Эксперт также отметил, что российская модель реакторов также подходит Казахстану, но рассматривать данный вариант будут среди других.

"Да, подходит. ВВЭР-1200 - это нормальный реактор, который отвечает всем требованиям безопасности поколения 3+. Но, естественно, мы смотрим его среди других, потому что дальше уже возникают другие немаловажные факторы - это стоимостные характеристики, какова себестоимость генерации на этом реакторе и условия по локализации производства топлива в Казахстане. Хочу подчеркнуть, говоря "мы", я имею ввиду позицию нашей компании", - сказал Жантикин.

Полная версия интервью размещена на сайте агентства "Интерфакс-Казахстан" www.interfax.kz.