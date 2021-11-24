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Карабах 24.11.2021 14:37

Компании из Австрии весной 2022г ознакомятся с инвестиционными возможностями в Карабахе и Восточном Зангезуре

Визит представителей компаний из Австрии на освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана планируется весной 2022 года, сообщил руководитель бюро Австрийской экономической палаты по Азербайджану, Грузии и Турции Георг Карабазчек.

«В апреле-мае 2022 года состоится визит в Азербайджан представителей деловых кругов Австрии. Они посетят освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана с целью изучить инвестиционные возможности этого региона», - сказал Карабазчек в среду в Баку в ходе «круглого стола» представителей азербайджанских и австрийских компаний.

Мероприятие было организовано Австрийской экономической палатой и Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, в ходе которого состоялись встречи представителей компаний Австрии и Азербайджана в формате B2B.

Австрия была представлена компаниями в сферах туризма, лабораторного оснащения, издательства, ИКТ, программного обеспечения, строительства гидроэлектростанций.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВСТРИЯ, КАРАБАХ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]