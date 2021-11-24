ЕС не будет заставлять центрально-азиатские страны принимать афганских беженцев

Европейский Союз не просит страны Центральной Азии принимать беженцев из Афганистана, заявила в среду на пресс-конференции в Душанбе комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен.
"Мы не просим центрально-азиатские страны принимать беженцев из Афганистана. Это не наше послание. Но мы знаем, что, если будет поток, это будет наша обязанность помогать соседним (с Афганистаном) центрально-азиатским странам, чтобы оказать поддержку этим людям", - сказала Урпилайнен, прибывшая в Душанбе для участия в заседании министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза.
"Относительно Афганистана, наша цель избежать коллапса афганского общества. Поэтому мы оказываем поддержку Афганистану. Потому что мы видим, что есть огромный реальный риск коллапса не только общества, но и экономики", - отметила представитель ЕС.
По ее словам, ЕС уже объявил о пакете поддержки в размере 1 млрд евро, из которых 300 млн евро будет направлено на гуманитарную помощь.
"Это вакцины, забота о детях и т.д. Плюс к этому, как минимум 150 млн евро будет выделено на поддержку в образовательной сфере, продовольственной безопасности через агентства ООН", - добавила Урпилайнен.
Он также уточнила, что третья часть пакета будет направлена на региональную поддержку.
"Когда мы говорим о региональной поддержке относительно Афганистана, мы работаем через с УВКБ ООН и МОМ (Международная организация миграции). Есть проект относительно перемещения афганских граждан. Здесь мы оказываем поддержку Пакистану, Ирану и центрально-азиатским странам", - сообщила представитель ЕС.
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