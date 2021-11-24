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ТЭК 24.11.2021 21:12

Румыния может финансово помочь Молдове в строительстве газового хранилища

Румыния может профинансировать строительство газового хранилища для Молдовы, заявил в среду румынским журналистам министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

"Мы обсуждали возможность финансирования в новом соглашении о безвозмездной помощи Молдавии со стороны Румынии строительства газового хранилища, чтобы избежать неожиданных кризисных ситуаций для Молдавии", - сказал он, комментируя "дорожную карту" стратегического партнерства между Молдовой и Румынией, которую накануне в Бухаресте подписали министры иностранных дел двух стран.

"Эту тему мы будем обсуждать более подробно", - добавил глава румынского МИД.

По словам Ауреску, для реализации других проектов в Молдове "румынское государство увеличит потолок безвозвратного финансирования до 100 миллионов евро".

Накануне вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдове Андрей Спыну заявил на одном из телеканалов, что на этой неделе будет опубликован проект закона "О природном газе", который направлен на усиление энергетической безопасности Молдове. Закон установит положение об обязательном наличии газовых резервов государства, объемов которого должно хватать на два-три месяца.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]