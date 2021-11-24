Правительство Германии не исключает нового локдауна

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт не исключил нового локдауна в связи с распространением коронавируса.

"Я не могу сказать, будет он или нет, но многие специалисты указывают на то, что принятых до сих пор мер для подавления пандемии недостаточно", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду.

Ранее локдауна не исключил и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Распространение коронавируса в ФРГ в последние недели набирает обороты, по данным национального института Роберта Коха, ежедневно растет индекс заболеваемости. По данным на среду он составляет 404,5 (новых случаев заболевания на 100 тысяч человек за неделю), в минувшую пятницу он составлял 340,7.

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в минувший понедельник сказала, что считает "очень драматичным" рост распространения коронавируса в ФРГ. По ее мнению, многие граждане не понимают серьезности ситуации и отказываются прививаться; если бы они это сделали, это помогло бы всем гражданам. Она также высказалась за ужесточение мер по подавлению пандемии в федеральных землях.