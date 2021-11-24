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Дальнее зарубежье 24.11.2021 21:40

Дополнительные дозы вакцин от COVID-19 должны быть доступны для всего взрослого населения ЕС - глава Еврокомиссии

Оценки экспертов ЕС демонстрируют необходимость усилить кампанию по вакцинации, в том числе предлагая дополнительные - бустерные - дозы вакцин от COVID-19 всему взрослому населению, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Бустерные дозы должны быть доступны для взрослых, а приоритет будет у лиц старше 40 лет и уязвимых групп. И давайте соблюдать дистанцию и носить маски!" - написала она в твиттере.

Она отметила, что оценки рисков, проведенные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), указывают на необходимость наращивать вакцинацию для сдерживания пандемии COVID-19.

Ранее, отмечает в свою очередь издание The Guardian, о необходимости распространить практику предоставления бустерных доз вакцин всему взрослому населению объявила глава ECDC Андреа Аммон. При этом в предыдущем списке рекомендаций ECDC, обнародованном в сентябре, отмечалось отсутствие срочной задачи прививать бустерными дозами основное население стран. Предполагалось выделять дозы лишь для людей с ослабленным иммунитетом и в качестве меры предосторожности для престарелых лиц со слабым здоровьем.

Однако, уточняет The Guardian, рекомендации ECDC не носят обязательного характера для стран-членов ЕС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]