Дополнительные дозы вакцин от COVID-19 должны быть доступны для всего взрослого населения ЕС - глава Еврокомиссии

Оценки экспертов ЕС демонстрируют необходимость усилить кампанию по вакцинации, в том числе предлагая дополнительные - бустерные - дозы вакцин от COVID-19 всему взрослому населению, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Бустерные дозы должны быть доступны для взрослых, а приоритет будет у лиц старше 40 лет и уязвимых групп. И давайте соблюдать дистанцию и носить маски!" - написала она в твиттере.

Она отметила, что оценки рисков, проведенные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), указывают на необходимость наращивать вакцинацию для сдерживания пандемии COVID-19.

Ранее, отмечает в свою очередь издание The Guardian, о необходимости распространить практику предоставления бустерных доз вакцин всему взрослому населению объявила глава ECDC Андреа Аммон. При этом в предыдущем списке рекомендаций ECDC, обнародованном в сентябре, отмечалось отсутствие срочной задачи прививать бустерными дозами основное население стран. Предполагалось выделять дозы лишь для людей с ослабленным иммунитетом и в качестве меры предосторожности для престарелых лиц со слабым здоровьем.

Однако, уточняет The Guardian, рекомендации ECDC не носят обязательного характера для стран-членов ЕС.