Израиль и Марокко подписали соглашение о взаимопонимании в сфере обороны после нормализации отношений

Соглашение о взаимопонимании в оборонной сфере подписали в среду в Рабате министр обороны Израиля Бенни Ганц и его марокканский коллега Абделлатифа Лудийи, сообщает агентство Associated Press (AP).
Бенни Ганц прибыл в Марокко с первым официальным визитом после того, как две страны нормализовали отношения.
Ганц назвал это соглашение "очень важным", отметив, что "оно позволит обмениваться идеями, участвовать в совместных проектах и обеспечивать израильский военный экспорт".
АР отмечает, что это соглашение послужит основой для сотрудничества в области безопасности, обмена разведданными и будущих поставок оружия.
По данным агентства, в рамках визита Ганц также встретился с начальником штаба марокканских вооруженных сил.
Израиль и Марокко восстановили дипломатические отношения в декабре 2020 года.
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