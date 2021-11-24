Израиль и Марокко подписали соглашение о взаимопонимании в сфере обороны после нормализации отношений

Соглашение о взаимопонимании в оборонной сфере подписали в среду в Рабате министр обороны Израиля Бенни Ганц и его марокканский коллега Абделлатифа Лудийи, сообщает агентство Associated Press (AP).

Бенни Ганц прибыл в Марокко с первым официальным визитом после того, как две страны нормализовали отношения.

Ганц назвал это соглашение "очень важным", отметив, что "оно позволит обмениваться идеями, участвовать в совместных проектах и обеспечивать израильский военный экспорт".

АР отмечает, что это соглашение послужит основой для сотрудничества в области безопасности, обмена разведданными и будущих поставок оружия.

По данным агентства, в рамках визита Ганц также встретился с начальником штаба марокканских вооруженных сил.

Израиль и Марокко восстановили дипломатические отношения в декабре 2020 года.