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Дальнее зарубежье 24.11.2021 17:28

Израиль и Марокко подписали соглашение о взаимопонимании в сфере обороны после нормализации отношений

Соглашение о взаимопонимании в оборонной сфере подписали в среду в Рабате министр обороны Израиля Бенни Ганц и его марокканский коллега Абделлатифа Лудийи, сообщает агентство Associated Press (AP).

Бенни Ганц прибыл в Марокко с первым официальным визитом после того, как две страны нормализовали отношения.

Ганц назвал это соглашение "очень важным", отметив, что "оно позволит обмениваться идеями, участвовать в совместных проектах и обеспечивать израильский военный экспорт".

АР отмечает, что это соглашение послужит основой для сотрудничества в области безопасности, обмена разведданными и будущих поставок оружия.

По данным агентства, в рамках визита Ганц также встретился с начальником штаба марокканских вооруженных сил.

Израиль и Марокко восстановили дипломатические отношения в декабре 2020 года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МАРОККО, СОГЛАШЕНИЕ, ОБОРОНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]