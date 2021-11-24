Apple подала в суд на израильского разработчика ПО для видеонаблюдения

Американская Apple Inc. подала в суд на израильского производителя программного обеспечения для видеонаблюдения NSO Group, утверждая, что компания неправомерным образом использует свои продукты и услуги.
В иске Apple говорится, что NSO Group предпринимала "согласованные усилия, чтобы атаковать клиентов, продукты и серверы Apple, а также саму компанию с помощью опасного вредоносного и шпионского ПО в 2021 году". Apple хочет добиться запрета на использование своей продукции израильской фирмой.
Критики и активисты в сфере защиты частной жизни на протяжении нескольких лет утверждают, что NSO Group и подобные ей компании продают хакерские инструменты правительствам стран с плохой репутацией в сфере прав человека, пишет The Wall Street Journal. Компания отрицает эти обвинения.
По словам экспертов в области безопасности, израильская компания разработала хакерские техники для установки своего ПО для наблюдения Pegasus на iPhone без ведома или согласия пользователя. Они говорят, что Pegasus превращает iPhone в бесшумное шпионское устройство, получая доступ к файлам устройства, сообщениям, микрофону и камере.
В 2019 году мессенджер WhatsApp также подал в суд на NSO Group, утверждая, что компания отправила вредоносное ПО 1,4 тыс. пользователей сервиса. Владельцем WhatsApp является Meta Platforms Inc., ранее известная как Facebook Inc.
NSO Group ранее утверждала, что ее продукты используются правительственными спецслужбами и правоохранительными органами для борьбы с терроризмом и преступностью. Компания также заявила, что расторгла контракты с правительствами, которые использовали ее ПО неправомерным образом, и приняла меры для предотвращения злоупотреблений.
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