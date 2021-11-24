Нефть снова дешевеет

Цены на нефть перешли к снижению после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии и слабого роста в начале торгов в среду.
Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:12 составляет $82,16 за баррель, что на $0,15 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,34 за баррель, что на $0,16 (0,2%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Во вторник президент США Джо Байден объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.
Министерство энергетики сообщило в среду, что приступит к продаже 32 млн баррелей нефти из государственных резервов через аукционы в декабре. Ожидается, что поставки по ним будут осуществляться в период с января по апрель 2022 года.
Информация о продаже еще 18 млн баррелей нефти из стратегического запаса, реализация которых была ранее одобрена Конгрессом, будет обнародована Минэнерго не ранее 17 декабря. Ведомство планирует восполнить запасы в 2022-2024 гг.
Тем временем Япония подтвердила в среду, что продаст часть нефти из государственного резерва в рамках скоординированных действий с США и рядом других стран, говорится в сообщении правительства. Конкретных данных о том, какой объем нефти реализует Токио, нет. Отмечается, что он будет соответствовать "нескольким дням" ее потребления в стране.
По данным газеты Nikkei, Япония может продать порядка 4,2 млн баррелей нефти из резерва. Как в свою очередь сообщает агентство Bloomberg, объем потребления нефти в стране составляет порядка 3,3 млн баррелей в сутки.
Баку заинтересован в развитии отношений с Манилой в экономике и туризме – Байрамов
Баку и Хельсинки обсудили проведение межмидовских политических консультаций
Компании из Австрии весной 2022г ознакомятся с инвестиционными возможностями в Карабахе и Восточном Зангезуре
Apple подала в суд на израильского разработчика ПО для видеонаблюдения
Вакцина "Спутник" для подростков поступит на зарубежные рынки
В Азербайджане незначительный рост случаев COVID-19, скончались 23 человек
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Путин и глава Евросовета высказались за скорейшее разрешение миграционного кризиса на границах Беларуси и ЕС
Аэропорт "Домодедово" периодически закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки от снега
ЕС не будет заставлять центрально-азиатские страны принимать афганских беженцев
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит под залог депозита от Yelo Bank
Беззалоговый бизнес-кредит от AccessBank!
В AccessBank-е стартует проект Школы Банкиров Розничного Сектора
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог