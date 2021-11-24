Нефть снова дешевеет

Цены на нефть перешли к снижению после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии и слабого роста в начале торгов в среду.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:12 составляет $82,16 за баррель, что на $0,15 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,34 за баррель, что на $0,16 (0,2%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Во вторник президент США Джо Байден объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Министерство энергетики сообщило в среду, что приступит к продаже 32 млн баррелей нефти из государственных резервов через аукционы в декабре. Ожидается, что поставки по ним будут осуществляться в период с января по апрель 2022 года.

Информация о продаже еще 18 млн баррелей нефти из стратегического запаса, реализация которых была ранее одобрена Конгрессом, будет обнародована Минэнерго не ранее 17 декабря. Ведомство планирует восполнить запасы в 2022-2024 гг.

Тем временем Япония подтвердила в среду, что продаст часть нефти из государственного резерва в рамках скоординированных действий с США и рядом других стран, говорится в сообщении правительства. Конкретных данных о том, какой объем нефти реализует Токио, нет. Отмечается, что он будет соответствовать "нескольким дням" ее потребления в стране.

По данным газеты Nikkei, Япония может продать порядка 4,2 млн баррелей нефти из резерва. Как в свою очередь сообщает агентство Bloomberg, объем потребления нефти в стране составляет порядка 3,3 млн баррелей в сутки.