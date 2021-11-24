Вакцина от коронавируса "Спутник" для детей от 12 до 17 лет поступит на международные рынки, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы уже увидели сегодня несколько объявлений о вакцине "Спутник" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она будет зарегистрирована в России сегодня и также она поступит на международные рынки", - сказал Дмитриев на брифинге в среду.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав РФ в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса центра Гамалеи для детей от 12 до 17 лет.
Также, по ее словам, эта вакцина будет введена в гражданский оборот в конце декабря.
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