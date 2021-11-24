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Здравоохранение 24.11.2021 18:05

Вакцина "Спутник" для подростков поступит на зарубежные рынки

Вакцина от коронавируса "Спутник" для детей от 12 до 17 лет поступит на международные рынки, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы уже увидели сегодня несколько объявлений о вакцине "Спутник" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она будет зарегистрирована в России сегодня и также она поступит на международные рынки", - сказал Дмитриев на брифинге в среду.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав РФ в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса центра Гамалеи для детей от 12 до 17 лет.

Также, по ее словам, эта вакцина будет введена в гражданский оборот в конце декабря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]