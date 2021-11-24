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Транспорт и связь 24.11.2021 18:27

Новую партию спутников OneWeb запустят с Байконура в конце декабря

Очередной пуск спутников связи британской компании OneWeb пройдет в конце декабря с космодрома Байконур, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас 8-го числа будет запуск пилотируемого корабля с коммерческим экипажем, два японских гражданина полетят на МКС. Потом у нас еще пуск будет в конце месяца космических аппаратов по программе OneWeb", - сказал Рогозин в своем поздравлении стартового расчета на космодроме после запуска нового модуля на МКС.

Предыдущий пуск состоялся в октябре с космодрома "Восточный". В данный момент группировка насчитывает 358 аппаратов.

Первые спутники OneWeb были выведены на орбиту в феврале 2019 года, запуск был осуществлен из Гвианского космического центра (французская Гвиана).

В июле 2021 года британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]