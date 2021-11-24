Кандидат в канцлеры ФРГ начал презентацию коалиционного соглашения с темы борьбы с пандемией

Презентацию коалиционного соглашения о формировании нового правительства кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц начал с необходимости противодействия коронавирусу.

"Во-первых, будет организован постоянный кризисный штаб с участием представителей федеральных земель. Во-вторых, в ведомстве федерального канцлера будет сформирована группа экспертов, которая ежедневно будет наблюдать за ситуацией и докладывать правительству. Группа будет включать вирусологов и эпидемиологов. В третьих, нужно активно продолжать кампанию вакцинации", - сказал он журналистам в Берлине в среду на презентации соглашения.

Соглашение формируется силами трех партий - социал-демократов (СДПГ), Свободной демократической партии и "Зеленых" по итогам парламентских выборов 26 сентября.

Предполагается, что Шольц будет новым канцлером ФРГ.