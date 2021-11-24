Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0229 GBR   2.2733 TRY   0.1334

Цена на нефть

22.11 $/bbl   WTI 76.75 0.81 Brent 79.70 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.11.2021 19:11

Кандидат в канцлеры ФРГ сообщил о формировании правящей коалиции

Правящая коалиция в ФРГ сформирована, коалиционное соглашение будет одобрено партиями в течение 10 дней, заявил кандидат в канцлеры Олаф Шольц.

"Коалиция из СДПГ, "зеленых" и СвДП сформирована. Мы сделаем все, чтобы все три партии одобрили это коалиционное соглашение в ближайшие 10 дней", - сказал Шольц в среду журналистам в Берлине.

Соглашение формируется силами трех партий по итогам парламентских выборов 26 сентября.

Предполагается, что лидер СДПГ Шольц будет новым канцлером ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]