К защите Саакашвили подключился украинский адвокат

Украинский адвокат Евгений Грушовец приступил к защите бывшего президента Грузии, а ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили.
Грушовец заявил журналистам после встречи в среду в военном госпитале города Гори с Саакашвили, что тот готов предстать в предстоящий понедельник перед судом по одному из возбужденных против него дел.
"Саакашвили сказал мне, что в госпитале у него лучше условия, чем в тюремной больнице. Он также сказал, что готов предстать перед судом, но человек в таком состоянии не сможет качественно и должным образом защитить себя", - сказал адвокат.
По его словам, Саакашвили очень изменился внешне.
"Очень большая разница Саакашвили здесь и на Украине. Безусловно, 50-дневная голодовка оставила свой след. Михаилу Саакашвили действительно нужна психологическая помощь и прохождение полного курса реабилитации", - сказал Грушовец.
"Мы не можем забывать, что Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и мы, украинские юристы сделаем все возможное для его защиты", - добавил адвокат.
28 октября Грушовец сообщил, что пытался прибыть в Грузию, тогда его не пустили на территорию страны. Он рассказал, что в аэропорту в Тбилиси его остановили на паспортном контроле, поводом для остановки были якобы вопросы к ПЦР-тесту.
"Через некоторое время другой сотрудник пограничной службы сказал, что мне необходимо покинуть территорию Грузии, что я не имею права там пребывать. Для меня это было неожиданно... Сказали, что обо всем мне сообщат позже", - отметил тогда адвокат.
Он сообщил, что после нескольких часов пребывания в аэропорту Тбилиси его "фактически вынудили" сесть в самолет и улететь обратно в Киев, не объяснив причину отказа во въезде на территорию страны. Тогда он сказал, что намерен вновь прилететь в Грузию для встречи со своим клиентом.
Баку заинтересован в развитии отношений с Манилой в экономике и туризме – Байрамов
Баку и Хельсинки обсудили проведение межмидовских политических консультаций
Компании из Австрии весной 2022г ознакомятся с инвестиционными возможностями в Карабахе и Восточном Зангезуре
Румыния может финансово помочь Молдове в строительстве газового хранилища
Enel увеличивает среднесрочные инвестиции, планирует достичь нулевого уровня выбросов к 2040г
Молдова делает все для погашения задолженности перед "Газпромом" в пятницу - вице-премьер
Apple подала в суд на израильского разработчика ПО для видеонаблюдения
Вакцина "Спутник" для подростков поступит на зарубежные рынки
В Азербайджане незначительный рост случаев COVID-19, скончались 23 человек
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит под залог депозита от Yelo Bank
Беззалоговый бизнес-кредит от AccessBank!
В AccessBank-е стартует проект Школы Банкиров Розничного Сектора
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог