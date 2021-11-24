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Регион 24.11.2021 19:00

К защите Саакашвили подключился украинский адвокат

Украинский адвокат Евгений Грушовец приступил к защите бывшего президента Грузии, а ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Грушовец заявил журналистам после встречи в среду в военном госпитале города Гори с Саакашвили, что тот готов предстать в предстоящий понедельник перед судом по одному из возбужденных против него дел.

"Саакашвили сказал мне, что в госпитале у него лучше условия, чем в тюремной больнице. Он также сказал, что готов предстать перед судом, но человек в таком состоянии не сможет качественно и должным образом защитить себя", - сказал адвокат.

По его словам, Саакашвили очень изменился внешне.

"Очень большая разница Саакашвили здесь и на Украине. Безусловно, 50-дневная голодовка оставила свой след. Михаилу Саакашвили действительно нужна психологическая помощь и прохождение полного курса реабилитации", - сказал Грушовец.

"Мы не можем забывать, что Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и мы, украинские юристы сделаем все возможное для его защиты", - добавил адвокат.

28 октября Грушовец сообщил, что пытался прибыть в Грузию, тогда его не пустили на территорию страны. Он рассказал, что в аэропорту в Тбилиси его остановили на паспортном контроле, поводом для остановки были якобы вопросы к ПЦР-тесту.

"Через некоторое время другой сотрудник пограничной службы сказал, что мне необходимо покинуть территорию Грузии, что я не имею права там пребывать. Для меня это было неожиданно... Сказали, что обо всем мне сообщат позже", - отметил тогда адвокат.

Он сообщил, что после нескольких часов пребывания в аэропорту Тбилиси его "фактически вынудили" сесть в самолет и улететь обратно в Киев, не объяснив причину отказа во въезде на территорию страны. Тогда он сказал, что намерен вновь прилететь в Грузию для встречи со своим клиентом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]