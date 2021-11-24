Правительство Молдовы обязалось провести платеж за текущие поставки газа в пятницу (он должен был быть осуществлен ещё в понедельник - ИФ), "Газпром" в виде исключения согласился с этой просьбой, заявил официальный представитель концерна Сергей Куприянов.
"Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября", - сказал он.
"Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой. При этом "Газпром" твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. Контрактные обязательства надо выполнять", - добавил Куприянов.
Как сообщалось, Кишинев должен был провести очередную оплату 22 ноября, но деньги в срок не поступили. В связи с этим в понедельник "Газпром" уведомил партнеров, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.
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