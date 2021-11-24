Грузия не рассматривает возможность своего участия в новом региональном формате "3+3" (с участием Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции), сообщил специальный представитель премьер-министра республики по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.
"Абашидзе подчеркнул, что участие в указанной инициативе грузинская сторона не рассматривает", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства.
Об этом речь зашла в ходе онлайн встречи Абашидзе с представителем РФ Григорием Карасиным.
В пресс-службе добавили, что российская сторона поинтересовалась, как относится грузинская сторона к новому региональному консультативному механизму "3+3" и в этом контексте к подразумеваемым в его рамках конкретным мероприятиям.
Формат переговоров Абашидзе-Карасин действует с 2012 года и на сегодняшний день остается единственным форматом прямого диалога между Грузией и Россией. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 на данном этапе стороны проводят переговоры дистанционно.
Ранее в МИД Грузии неоднократно заявляли о том, что до тех пор, пока РФ не выведет свои войска из Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси не сможет совместно с Россией участвовать в каких-либо новых региональных форматах.
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