Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0229 GBR   2.2733 TRY   0.1334

Цена на нефть

22.11 $/bbl   WTI 76.75 0.81 Brent 79.70 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.11.2021 20:02

Грузия не рассматривает возможность участия в переговорах в формате "3+3" - спецпредставитель премьера

Грузия не рассматривает возможность своего участия в новом региональном формате "3+3" (с участием Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции), сообщил специальный представитель премьер-министра республики по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Абашидзе подчеркнул, что участие в указанной инициативе грузинская сторона не рассматривает", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства.

Об этом речь зашла в ходе онлайн встречи Абашидзе с представителем РФ Григорием Карасиным.

В пресс-службе добавили, что российская сторона поинтересовалась, как относится грузинская сторона к новому региональному консультативному механизму "3+3" и в этом контексте к подразумеваемым в его рамках конкретным мероприятиям.

Формат переговоров Абашидзе-Карасин действует с 2012 года и на сегодняшний день остается единственным форматом прямого диалога между Грузией и Россией. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 на данном этапе стороны проводят переговоры дистанционно.

Ранее в МИД Грузии неоднократно заявляли о том, что до тех пор, пока РФ не выведет свои войска из Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси не сможет совместно с Россией участвовать в каких-либо новых региональных форматах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]