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Дальнее зарубежье 24.11.2021 21:24

США не будут сидеть сложа руки, если Иран станет затягивать переговоры по СВПД - американский спецпредставитель

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэллизаявил, что Вашингтон предпримет активные действия, если Иран не будет активно вести переговоры по соглашению по иранской ядерной программе.

"Если они (Иран - ИФ) решат не возвращаться к соглашению, то очевидно мы будем должны рассмотреть другие варианты, дипломатические и не только, чтобы противостоять ядерным амбициям Ирана", - приводят американские СМИ выдержки из интервью Мэлли радиостанции NPR, которое выйдет в эфир в пятницу.

Он добавил, что варианты возможных действий Вашингтона "хорошо всем известны".

"Если они будут затягивать переговоры, ускоряя темп развития своей ядерной программы, то это будет их ответом на вопрос о том, действительно ли они хотят вернуться к договору", - сказал спецпредставитель США по Ирану.

"Конечно, мы не будем сидеть сложа руки", - предупредил он.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]