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Дальнее зарубежье 24.11.2021 22:38

Новое правительство ФРГ: Германия должна остаться свободной от атомного оружия

Новое правительство ФРГ в составе социал-демократов, "Зеленых" и "Свободных демократов" определило, что Германия должна остаться территорией, свободной от атома, "таким образом, от атомного оружия", сказано в представленном в среду тексте коалиционного соглашения.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Берлин должен самостоятельно решать, следует ли размещать на территории ФРГ ядерное оружие, альтернатива этому - размещение такого оружия НАТО восточнее Германии.

В коалиционном соглашении также выражено стремление к полному ядерному разоружению, приветствуются ведущие к этому переговоры.

"Нам нужны политические инициативы в сфере разоружения, и мы хотим играть ведущую роль в укреплении этих инициатив и режимов нераспространения оружия... Нашей целью остается мир, свободный от атома... Мы выступаем за продолжение соглашения СНВ-3... Мы выступаем за переговоры между США и Россией для полного ядерного разоружения", - сказано в документе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]