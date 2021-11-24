Новое правительство ФРГ: Германия должна остаться свободной от атомного оружия

Новое правительство ФРГ в составе социал-демократов, "Зеленых" и "Свободных демократов" определило, что Германия должна остаться территорией, свободной от атома, "таким образом, от атомного оружия", сказано в представленном в среду тексте коалиционного соглашения.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Берлин должен самостоятельно решать, следует ли размещать на территории ФРГ ядерное оружие, альтернатива этому - размещение такого оружия НАТО восточнее Германии.

В коалиционном соглашении также выражено стремление к полному ядерному разоружению, приветствуются ведущие к этому переговоры.

"Нам нужны политические инициативы в сфере разоружения, и мы хотим играть ведущую роль в укреплении этих инициатив и режимов нераспространения оружия... Нашей целью остается мир, свободный от атома... Мы выступаем за продолжение соглашения СНВ-3... Мы выступаем за переговоры между США и Россией для полного ядерного разоружения", - сказано в документе.