Видимость в районе аэропорта "Домодедово" около 500 м, воздушная гавань периодически закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки от снега, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
"В Московском регионе наблюдаются сложные метеоусловия. Видимость в районе аэропорта Домодедово составляет 500 м, снегопад сопровождается боковым ветром",- сообщили в "Домодедово".
Там отметили, что для обеспечения безопасности полетов взлетно-посадочные полосы периодически закрывают на непродолжительное время для очистки снега и противогололедной обработки.
"Улучшение метеоусловий ожидается после 22:00. Мы рекомендуем путешественникам заранее планировать поездку в аэропорт",- подчеркнули в пресс-службе аэропорта.
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