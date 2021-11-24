Путин и глава Евросовета высказались за скорейшее разрешение миграционного кризиса на границах Беларуси и ЕС

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обстоятельно рассмотрен ряд актуальных международных проблем,сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС - с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в ходе разговора "подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах президента Беларуси Александра Лукашенко с и.о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель". В данном контексте Путин, как сообщили в Кремле, "отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции.
"Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.
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