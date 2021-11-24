Путин рассказал Мишелю о реализации договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили в ходе телефонного разговора Карабах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин по просьбе Мишеля информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
Именно эти вопросы, отмечается в сообщении, планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.
Молдова не планирует строить газовые хранилища
Румыния может финансово помочь Молдове в строительстве газового хранилища
Enel увеличивает среднесрочные инвестиции, планирует достичь нулевого уровня выбросов к 2040г
Минздрав России сообщил о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"
Глава ВОЗ надеется на скорый старт разработки международного соглашения по борьбе с пандемиями
Привитый назальным "Спутником", как ожидается, не будет переносчиком COVID-19 более шести месяцев - Гинцбург "Интерфаксу"
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины
Ле Пен опережает журналиста Земмура в предвыборном опросе, может выйти во второй тур с Макроном - опрос
Премьер Эстонии призвала Францию к совместным шагам по сдерживанию военной активности России, направленной против Украины
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит под залог депозита от Yelo Bank
Беззалоговый бизнес-кредит от AccessBank!
В AccessBank-е стартует проект Школы Банкиров Розничного Сектора
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог