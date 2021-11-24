Путин рассказал Мишелю о реализации договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили в ходе телефонного разговора Карабах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин по просьбе Мишеля информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Именно эти вопросы, отмечается в сообщении, планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.