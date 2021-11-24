Лавров и Мирзоян обсудили ход реализации договоренностей по Карабаху в контексте предстоящей трехсторонней встречи в Сочи

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России в контексте предстоящей встречи Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Обсужден ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе в контексте предстоящей 26 ноября сего года трехсторонней встречи президента Российской Федерации Путина, президента Азербайджанской Республики Алиева и премьер-министра Республики Армения Пашиняна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в среду.

На Смоленской площади добавили, что "министры также затронули ряд других актуальных вопросов международной и региональной повестки дня".

26 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.