МИД: 12 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии на Родину

24 ноября 12 граждан Азербайджана, содержащихся в лагере Амерна в сирийском городе Джерабулус, были репатриированы на родину, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
"Вышеупомянутые лица были доставлены в нашу страну в результате последовательных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики. Сначала были определены местонахождение и личности наших граждан, затем обеспечен их переход на территорию Турецкой Республики. Посольство Азербайджана в Турции предоставило нашим гражданам "Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику" и 24 ноября они были репатриированы в Азербайджан рейсом Анкара-Баку", - отмечается в сообщении МИД.
Репатриация граждан Азербайджана осуществлялась на основе совместной и согласованной деятельности соответствующих государственных органов АР.
"Особо следует отметить помощь, оказываемую Турецкой Республикой в реализации этого процесса", - подчеркивается в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что правительство Азербайджана намерено принять все необходимые меры для реабилитации и реинтеграции данных лиц.
А.Салаева
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