Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0229 GBR   2.2733 TRY   0.1334

Цена на нефть

22.11 $/bbl   WTI 76.75 0.81 Brent 79.70 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 24.11.2021 22:42

МИД: 12 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии на Родину

24 ноября 12 граждан Азербайджана, содержащихся в лагере Амерна в сирийском городе Джерабулус, были репатриированы на родину, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"Вышеупомянутые лица были доставлены в нашу страну в результате последовательных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики. Сначала были определены местонахождение и личности наших граждан, затем обеспечен их переход на территорию Турецкой Республики. Посольство Азербайджана в Турции предоставило нашим гражданам "Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику" и 24 ноября они были репатриированы в Азербайджан рейсом Анкара-Баку", - отмечается в сообщении МИД.

Репатриация граждан Азербайджана осуществлялась на основе совместной и согласованной деятельности соответствующих государственных органов АР.

"Особо следует отметить помощь, оказываемую Турецкой Республикой в ​​реализации этого процесса", - подчеркивается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что правительство Азербайджана намерено принять все необходимые меры для реабилитации и реинтеграции данных лиц.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]