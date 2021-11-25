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Это интересно 25.11.2021 12:03

Baidu запускает платный сервис роботакси на юге Пекина

Китайская интернет-компания Baidu Inc. запускает первый в стране платный сервис роботакси на юге Пекина, сообщается в пресс-релизе Baidu.

На это ей выдала специальное разрешение администрация Пекина.

В соответствии с этим разрешением компания может взимать плату с пассажиров, пользующихся услугами беспилотного такси, в специально созданном для этого районе на юге столицы Китая площадью в 60 квадратных километров.

Сервис будет называться Apollo Go и будет работать ежедневно с 7 утра до 10 вечера. Всего в районе Baidu создала более 600 станций для роботакси.

В сообщении также отмечается, что Baidu до официального запуска сервиса и выхода на рынок тестировала его бесплатно в других китайских городах.

Кроме Baidu аналогичное разрешение получил также стартап Pony.ai Inc., в который инвестировал японский автопроизводитель Toyota Motor Co. Сервис стартапа будет доступен для жителей Пекина с 7 утра до 10 вечера. Всего в районе Pony.ai создал 200 станций.

Котировки акций Baidu растут на 4,4% в ходе торгов в Гонконге в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНТЕРНЕТ, КОМПАНИЯ, ТАКСИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]