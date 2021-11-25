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Дальнее зарубежье 25.11.2021 12:22

Эстония направит на польско-белорусскую границу 60 военнослужащих

Эстония направляет на охрану польско-белорусской границы 60 военнослужащих, сообщил командующий Силами обороны страны генерал-лейтенант Мартин Херем (Martin Herem).

"Миграционный кризис на границе с Польшей показывает, что некоторые страны продолжают использовать миграцию как оружие. Урок польского кризиса состоит в том, что миграционное оружие, которое Россия использовала несколько лет назад, все еще находится в руках некоторых стран, и мы должны быть к этому готовы", - сказал Херем каналу Эстонское телевидение.

По его словам, всего в Польшу на будущей неделе будет отправлено около 60 человек. В команду войдут саперы, разведчики, наблюдатели, интендантская служба. В их задачу войдут строительство и ремонт пограничных заграждений, поддержка пограничной службы и вооруженных сил Польши.

Как считает Херем, отказ СМИ в допуске на польскую границу является не цензурой, а мерой безопасности.

"Одной из причин, почему прессу держат подальше, состоит в том, что она непреднамеренно играет роль разведывательного элемента для другой стороны. Все, что мы видим по открытому телевидению, противная сторона умеет очень хорошо использовать. Там есть военная команда операторов камер и мы пополним ее. Это не цензурируемая информация, она отвечает интересам безопасности", - сказал командующий Силами обороны.

При этом Херем, комментируя высказывания немецкого издания Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии, что Россия может начать принимать мигрантов через аэропорт Пскова и переправлять их до границ с Балтией, отметил, что "полученная информация не вызывает опасений".

Он не исключил, что "теоретически у аэропорта Пскова все еще есть необходимая инфраструктура для реализации такого плана". Херем выразил уверенность, что "Силы обороны Эстонии готовы быстро отреагировать на возможный кризис".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]