Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co.Джейми Даймон извинился за шутку о том, что возглавляемый им банк, вероятно, продержится в Китае дольше, чем Коммунистическая партия КНР.
JPMorgan работает в этой стране с 1921 года, тогда же была основана и китайская Компартия.
В ходе панельной дискуссии на мероприятии Boston College Chief Executives Club во вторник Даймон заявил, что JPMorgan надеется "оставаться в Китае долгое время".
"Я тут недавно пошутил, что китайская Компартия отмечает 100-летие, и JPMorgan тоже (100-летие в Китае). Я готов сделать ставку, что мы продержимся дольше", - рассказал он о своем недавнем визите в Гонконг.
"Я не могу говорить об этом в КНР. Хотя, вероятно, они все равно слушают", - посмеялся он.
В среду Даймон заявил, что сожалеет о своих комментариях. "Я пытался подчеркнуть устойчивость и долговечность нашей компании", - говорится в распространенном им заявлении.
В дальнейшем он выпустил еще одно заявление на эту тему. "Я сожалею о моих недавних комментариях, поскольку у меня нет права шутить или принижать какие бы то ни было группы людей, будь это страна, ее власти или часть общества или культуры", - сказал Даймон.
Лидеры глобальных компаний, активно работающих в Китае, обычно осторожны в своих комментариях в отношении Пекина. С последствиями критики китайских властей сталкивались, например, банки HSBC и UBS, а также юридическая фирма Mayer Brown.
Ранее Даймон говорил, что китайский рынок предоставляет огромные возможности для банка и его клиентов. В последнее время JPMorgan пытается расширить присутствие на рынке КНР. Банк стал одним из первых среди фининститутов Уолл-стрит, получивших от Пекина разрешение взять под полный контроль СП в сфере операций с ценными бумагами.
В марте этого года инвестиционное подразделение JPMorgan купило 10%-ную долю бизнеса China Merchants Bank по управлению частным капиталом за $410 млн.
На рассмотрении китайских регуляторов по-прежнему находится заявка американского банка на получение полного контроля над бизнесом в сфере управления активов в КНР, который он ведет вместе с местным партнером, пишет The Wall Street Journal.
На прошлой неделе Даймон посетил Гонконг, где у JPMorgan довольно крупный бизнес с порядка 4 тыс. сотрудников. Это был его первый визит в Гонконг с начала пандемии COVID-19, и местные власти разрешили ему не сидеть три недели на карантине, как это требуется от всех прибывающих из США в Гонконг, что вызвало недовольство в СМИ.
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