Гражданин Польши задержан по подозрению в шпионаже в пользу России - спецслужба

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 66-летнего гражданина страны по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщается в четверг на сайте ведомства.
Задержание было проведено 21 ноября в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши. Как утверждает спецслужба, при обыске в доме подозреваемого были обнаружено большое количество вещей и документов, являющихся свидетельствами его деятельности. Сам подозреваемый не признал себя виновным. Ему избрана мера пресечения в виде трех месяцев ареста.
По данным следствия, мужчина осуществлял деятельность, противоречащую интересам Польши, в сотрудничестве еще с одним человеком, который был задержан ранее.
Следствие продолжается, значительная часть материалов носит конфиденциальный характер, отмечается в сообщении Агентства внутренней безопасности Польши.
Баку рассчитывает на сотрудничество с южнокорейскими компаниями в сфере ВИЭ и «умных технологий»
Минэкологии направит свыше 865 тыс. манатов на установку автоматических гидрологических станций на освобожденных территориях
ИВ Баку направит 2,9 млн манатов на ремонт объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
Европейские эксперты признали прогресс в обеспечении безопасности БелАЭС
Petrobras одобрила стратегию на 2022-2026гг, хочет увеличить добычу до 3,2 млн б.н.э/с в 2026г
Игорь Окаев назначен председателем правления ВТБ (Азербайджан)
Число жертв трагедии на шахте в Кузбассе выросло до 11 человек
Девять человек погибли при ЧП на шахте в Кузбассе
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Лица AccessBank: Эльнур Мамедов: “Остаюсь верным своим корпоративным и человеческим ценностям”
При поддержке NEQSOL Holding реконструированы жилые здания и дороги в поселке Бина
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог