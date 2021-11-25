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Дальнее зарубежье 25.11.2021 12:07

Гражданин Польши задержан по подозрению в шпионаже в пользу России - спецслужба

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 66-летнего гражданина страны по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщается в четверг на сайте ведомства.

Задержание было проведено 21 ноября в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши. Как утверждает спецслужба, при обыске в доме подозреваемого были обнаружено большое количество вещей и документов, являющихся свидетельствами его деятельности. Сам подозреваемый не признал себя виновным. Ему избрана мера пресечения в виде трех месяцев ареста.

По данным следствия, мужчина осуществлял деятельность, противоречащую интересам Польши, в сотрудничестве еще с одним человеком, который был задержан ранее.

Следствие продолжается, значительная часть материалов носит конфиденциальный характер, отмечается в сообщении Агентства внутренней безопасности Польши.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПОЛЬША, ШПИОНАЖ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]