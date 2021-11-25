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Происшествия 25.11.2021 12:22

Девять человек погибли при ЧП на шахте в Кузбассе

Власти Кемеровской области сообщают о гибели девяти человек в результате ЧП на шахте в Кузбассе.

"В шахте остаются 49 человек, на 15:05 девять из них обнаружены погибшими", - говорится в сообщении администрации региона.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Отмечается, что работа в шахте приостановлена, там находились 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, 45 человек пострадали.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, ШАХТА, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]