Девять человек погибли при ЧП на шахте в Кузбассе

Власти Кемеровской области сообщают о гибели девяти человек в результате ЧП на шахте в Кузбассе.
"В шахте остаются 49 человек, на 15:05 девять из них обнаружены погибшими", - говорится в сообщении администрации региона.
Ранее сообщалось о шести погибших.
Отмечается, что работа в шахте приостановлена, там находились 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек.
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, 45 человек пострадали.
По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Баку рассчитывает на сотрудничество с южнокорейскими компаниями в сфере ВИЭ и «умных технологий»
Минэкологии направит свыше 865 тыс. манатов на установку автоматических гидрологических станций на освобожденных территориях
ИВ Баку направит 2,9 млн манатов на ремонт объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
Европейские эксперты признали прогресс в обеспечении безопасности БелАЭС
Petrobras одобрила стратегию на 2022-2026гг, хочет увеличить добычу до 3,2 млн б.н.э/с в 2026г
Игорь Окаев назначен председателем правления ВТБ (Азербайджан)
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Власти Великобритании призвали население привиться третьей бустерной дозой до 11 декабря
Швейцарский дипломат Мирьяна Эггер сменит Петера Маурера на посту президента МККК
Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Лица AccessBank: Эльнур Мамедов: “Остаюсь верным своим корпоративным и человеческим ценностям”
При поддержке NEQSOL Holding реконструированы жилые здания и дороги в поселке Бина
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог