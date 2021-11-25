При поддержке NEQSOL Holding реконструированы жилые здания и дороги в поселке Бина

NEQSOL Holding продолжает реализовывать различные проекты в соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности. В рамках этих работ также проводятся различные реставрационные и ремонтно-строительные проекты в поселке Бина при финансовой поддержке NEQSOL Holding и по инициативе Исполнительной власти Хазарского района.
В центральном жилом массиве поселка были капитально отремонтированы два здания, состоящие в целом из 16 подъездов и 240 квартир, где проживает до 1000 человек. Были отреставрированы фасады, внутренняя и внешняя часть подъездов, осуществлена изоляция и реконструкция крыш, установлены новые пластиковые окна и централизованная антенная система, и проведены другие работы.
Улица Мухаммеда Физули (2,2 км) и придорожная инфраструктура в центральном жилом районе, где проживает около 650 человек, были реконструированы и сданы в эксплуатацию в октябре. На основных и второстепенных дорогах, а также перед домами было уложено 17145 м2 асфальта и построено 2000 метров тротуаров. Для защиты домов и дорог от дождевой воды было построено 3 бетонных резервуара общим объемом в 450 м3, проложено 2100 метров труб и установлено 55 дренажных решеток.
В жилом массиве Атчылыг строятся почтовое отделение и медицинский пункт. Следует отметить, что в данный момент, население вынуждено ехать за этими услугами в другие места.
Также при финансовой поддержке холдинга в прошлом году были реконструированы улицы Низами Аббасова (1,5 км) и Хагани (1,6 км) и придорожная инфраструктура, с населением до 1000 человек.
Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, ОАЭ и др.
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