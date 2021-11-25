В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 238 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 796 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 238 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 33 796 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 340 (6,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 349 новых случаев COVID-19 за сутки, накануне сообщалось о 2 тыс. 533 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 538, в Московской области - 1 тыс. 483.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 238 пациентов, больше всего скончавшихся в российской столице - 92, в Санкт-Петербурге - 65, в Московской области - 60.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 468 тыс. 189 случаев коронавирусной инфекции, 269 тыс. 057 умерших и 8 млн 164 тыс. 826 выписанных, в том числе 38 тыс. 450 выписаны за последние сутки, из них 5 тыс. 161 выздоровевший приходится на Москву.
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