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Карабах 25.11.2021 12:32

Баку рассчитывает на сотрудничество с южнокорейскими компаниями в сфере ВИЭ и «умных технологий»

Азербайджан рассчитывает на активное сотрудничество с компаниями из Южной Кореи в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и специализирующихся на «умных технологиях», заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

Алиев, выступая на азербайджано-корейском торгово-инвестиционный форуме под названием «Великое возвращение в Карабах: инвестиционный потенциал освобожденных территорий, текущие и планируемые проекты» в Сеуле, заявил, что Баку активно развивает отрасли «зеленой экономики», такие как «умные города» и возобновляемые источники энергии. «Мы рассчитываем на сотрудничество с корейскими компаниями, обладающими большими навыками и опытом в этой области», - подчеркнул замминистра.

Исполнительный директор Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Син Сын Гван, в свою очередь, заявил, что за 9 месяцев 2021 года товарооборот между странами составил $87 млн и увеличился на 40,3%. Он выразил надежду, что форум послужит расширению горизонта экономического сотрудничества между двумя странами.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКОНОМИКА, КОРЕЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]