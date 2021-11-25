Баку рассчитывает на сотрудничество с южнокорейскими компаниями в сфере ВИЭ и «умных технологий»

Азербайджан рассчитывает на активное сотрудничество с компаниями из Южной Кореи в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и специализирующихся на «умных технологиях», заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

Алиев, выступая на азербайджано-корейском торгово-инвестиционный форуме под названием «Великое возвращение в Карабах: инвестиционный потенциал освобожденных территорий, текущие и планируемые проекты» в Сеуле, заявил, что Баку активно развивает отрасли «зеленой экономики», такие как «умные города» и возобновляемые источники энергии. «Мы рассчитываем на сотрудничество с корейскими компаниями, обладающими большими навыками и опытом в этой области», - подчеркнул замминистра.

Исполнительный директор Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Син Сын Гван, в свою очередь, заявил, что за 9 месяцев 2021 года товарооборот между странами составил $87 млн и увеличился на 40,3%. Он выразил надежду, что форум послужит расширению горизонта экономического сотрудничества между двумя странами.

Э.Шафиев