СХПП направит свыше 564 тыс. манатов на техобслуживание инженерных коммуникаций на территории двух промпарков

ООО «Сумгайытский химпромпарк» (СХПП) подвел итоги тендера на отбор подрядчика по техническому обслуживанию внутренних и внешних инженерно-коммуникационных линий для обеспечения деятельности резидентов Сумгайытского химико-промышленного и Пирраллахинского промпарков.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azservis» подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта – 564,240 тыс. манатов.
ООО «СХПП» в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского.
Б.Рустамбеков
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