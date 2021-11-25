СХПП направит свыше 564 тыс. манатов на техобслуживание инженерных коммуникаций на территории двух промпарков

ООО «Сумгайытский химпромпарк» (СХПП) подвел итоги тендера на отбор подрядчика по техническому обслуживанию внутренних и внешних инженерно-коммуникационных линий для обеспечения деятельности резидентов Сумгайытского химико-промышленного и Пирраллахинского промпарков.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azservis» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 564,240 тыс. манатов.

ООО «СХПП» в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского.

Б.Рустамбеков