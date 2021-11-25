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Дальнее зарубежье 25.11.2021 12:57

Швейцарский дипломат Мирьяна Эггер сменит Петера Маурера на посту президента МККК

Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер возглавит Международный Комитет Красного Креста (МККК) с 1 октября 2022 года.

Ассамблея - верховный орган управления МККК - избрал Эггер президентом организации, сообщил в четверг ее нынешний глава Петер Маурер.

"Ассамблея избрала Мирьяну Сполярич Эггер новым президентом. Она сменит меня на этом посту, когда я уйду в отставку в сентябре 2022 года", - написал Маурер в своем микроблоге в Твиттере.

"Мирьяна, обладающая обширным опытом международной деятельности, станет сильным лидером и искренним защитником пострадавших от вооруженных конфликтов людей", - подчеркнул нынешний президент МККК.

Пресс-служба МККК отмечает, что четырехлетний мандат Эггер стартует 1 октября будущего года.

Эггер с 2018 года является помощником генерального секретаря ООН, помощником администратора программы развития Организации Объединенных наций (ПРООН), директором регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ.

Ранее она работала в МИД Швейцарии.

В будущем году исполнится десять лет, как Маурер возглавляет МККК.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, МККК, ГЛАВА, ИЗБРАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]