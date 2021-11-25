Швейцарский дипломат Мирьяна Эггер сменит Петера Маурера на посту президента МККК

Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер возглавит Международный Комитет Красного Креста (МККК) с 1 октября 2022 года.
Ассамблея - верховный орган управления МККК - избрал Эггер президентом организации, сообщил в четверг ее нынешний глава Петер Маурер.
"Ассамблея избрала Мирьяну Сполярич Эггер новым президентом. Она сменит меня на этом посту, когда я уйду в отставку в сентябре 2022 года", - написал Маурер в своем микроблоге в Твиттере.
"Мирьяна, обладающая обширным опытом международной деятельности, станет сильным лидером и искренним защитником пострадавших от вооруженных конфликтов людей", - подчеркнул нынешний президент МККК.
Пресс-служба МККК отмечает, что четырехлетний мандат Эггер стартует 1 октября будущего года.
Эггер с 2018 года является помощником генерального секретаря ООН, помощником администратора программы развития Организации Объединенных наций (ПРООН), директором регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ.
Ранее она работала в МИД Швейцарии.
В будущем году исполнится десять лет, как Маурер возглавляет МККК.
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