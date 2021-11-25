Власти Великобритании призвали население привиться третьей бустерной дозой до 11 декабря

Британское правительство обратилось с призывом к жителям страны сделать третью бустерную дозу до 11 декабря, чтобы убедиться, что они "хорошо защищены от COVID-19 в преддверии рождественских праздников", информирует в четверг газета The Guardian.
"Люди, которые получат бустерную дозу к 11 декабря, будут хорошо защищены от коронавируса к рождеству. После увеличения числа случаев заболевания и возвращения к локдаунам в Европе тем, кому нужно делать бустерную дозу, было настоятельно рекомендовано сделать это как можно скорее, чтобы защитить себя, своих близких и помочь снизить нагрузку на национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS)", - цитирует The Guardian слова представителя департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.
Согласно недавним исследованиям, иммунитет против инфекции значительно снижается в течение шести месяцев после двух доз вакцины Pfizer/BioNTech. Эксперты говорят, что исследование подчеркивает важность бустерной дозы, передает The Guardian.
Новое предупреждение вышло после того, как в Европе начали фиксировать антирекорды случаев заболевания COVID-19.
Так во Франции во вторник зафиксировали около 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель в стране за последние несколько месяцев. В Нидерландах в понедельник за сутки было выявлено более 23 тыс. случаев заражения вирусом, что почти на 1,5 тыс. превысило среднее число выявленных случаев за последние 7 дней.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 9,9 млн заражений, около 144,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 8,1 млн человек выздоровели.
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