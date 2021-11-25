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ТЭК 25.11.2021 20:03

Казахстан обратился к Интер РАО с просьбой о коммерческих поставках электроэнергии

Казахстан, в котором сейчас прогнозируется дефицит электроэнергии, обратился к ПАО "Интер РАО"с просьбой начать коммерческие поставки электроэнергии в страну, сообщила в ходе телефонной конференции с аналитиками член правления компании Александра Панина.

По ее словам, "Интер РАО" серьезно думает о том, чтобы начать поставки в Казахстан и даже уже начала предлагать объемы на местном рынке.

Панина подчеркнула, что речь идет именно о коммерческих поставках.

"Интер РАО" готова поставлять "существенные объемы", сказала Панина.

Ранее "Интер РАО" уже сообщала, что обсуждает возможность коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан в ноябре. Дефицит мощности в стране текущей зимой может составить в пике до 600 МВт, в будущем достичь 1 ГВт.

Панина объясняла, что майнеры, а также устаревшие энергомощности стали большой проблемой для Казахстана.

Ранее в октябре на совещании у президента России Владимира Путина министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что российское ведомство обеспокоено внеплановым перетоком с Казахстаном в 1-1,5 ГВт в день, в том числе из-за майнинга криптовалюты.

"Это сказывается на работе наших электростанций, потому что они используются, первое - в неэффективных режимах, второе - мы зачастую вынуждены их оперативно включать в работу", - сказал Шульгинов.

Он подчеркнул, что ситуация осложняется высокой аварийностью генерирующего оборудования в Казахстане.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]