Казахстан обратился к Интер РАО с просьбой о коммерческих поставках электроэнергии

Казахстан, в котором сейчас прогнозируется дефицит электроэнергии, обратился к ПАО "Интер РАО"с просьбой начать коммерческие поставки электроэнергии в страну, сообщила в ходе телефонной конференции с аналитиками член правления компании Александра Панина.
По ее словам, "Интер РАО" серьезно думает о том, чтобы начать поставки в Казахстан и даже уже начала предлагать объемы на местном рынке.
Панина подчеркнула, что речь идет именно о коммерческих поставках.
"Интер РАО" готова поставлять "существенные объемы", сказала Панина.
Ранее "Интер РАО" уже сообщала, что обсуждает возможность коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан в ноябре. Дефицит мощности в стране текущей зимой может составить в пике до 600 МВт, в будущем достичь 1 ГВт.
Панина объясняла, что майнеры, а также устаревшие энергомощности стали большой проблемой для Казахстана.
Ранее в октябре на совещании у президента России Владимира Путина министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что российское ведомство обеспокоено внеплановым перетоком с Казахстаном в 1-1,5 ГВт в день, в том числе из-за майнинга криптовалюты.
"Это сказывается на работе наших электростанций, потому что они используются, первое - в неэффективных режимах, второе - мы зачастую вынуждены их оперативно включать в работу", - сказал Шульгинов.
Он подчеркнул, что ситуация осложняется высокой аварийностью генерирующего оборудования в Казахстане.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.
Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.
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