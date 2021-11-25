Казахстан обратился к Интер РАО с просьбой о коммерческих поставках электроэнергии

Казахстан, в котором сейчас прогнозируется дефицит электроэнергии, обратился к ПАО "Интер РАО"с просьбой начать коммерческие поставки электроэнергии в страну, сообщила в ходе телефонной конференции с аналитиками член правления компании Александра Панина.

По ее словам, "Интер РАО" серьезно думает о том, чтобы начать поставки в Казахстан и даже уже начала предлагать объемы на местном рынке.

Панина подчеркнула, что речь идет именно о коммерческих поставках.

"Интер РАО" готова поставлять "существенные объемы", сказала Панина.

Ранее "Интер РАО" уже сообщала, что обсуждает возможность коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан в ноябре. Дефицит мощности в стране текущей зимой может составить в пике до 600 МВт, в будущем достичь 1 ГВт.

Панина объясняла, что майнеры, а также устаревшие энергомощности стали большой проблемой для Казахстана.

Ранее в октябре на совещании у президента России Владимира Путина министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что российское ведомство обеспокоено внеплановым перетоком с Казахстаном в 1-1,5 ГВт в день, в том числе из-за майнинга криптовалюты.

"Это сказывается на работе наших электростанций, потому что они используются, первое - в неэффективных режимах, второе - мы зачастую вынуждены их оперативно включать в работу", - сказал Шульгинов.

Он подчеркнул, что ситуация осложняется высокой аварийностью генерирующего оборудования в Казахстане.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.