Парламент Молдавии выделил $75 млн для погашения задолженности перед Газпромом

Парламент Молдавии в четверг принял решение выделить деньги для погашения текущей задолженности перед "Газпромом" в размере $75 млн.
Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента страны, за принятие решения о выделении денег проголосовали 60 (из 101) депутатов парламентского большинства партии "Действие и солидарность" (PAS). Таким образом, законодатели поддержали внесение поправок в закон о государственном бюджете, выделив 1,4 млрд леев ($75 млн).
Накануне официальный представитель "Газпрома" сообщил, что "Газпром" в виде исключения согласился с просьбой правительства Молдавии не прекращать поставки газа 24 ноября, а предоставить отсрочку до пятницы, 26 ноября.
Министр финансов Дмитрий Будянский объяснил, что деньги будут перечислены государственному предприятию "Энергоком".
"Данная сумма в 1,4 млрд леев будет перечислена для повышения социального капитала государственной компании Energocom. После получения денег Energocom выкупит у "Молдовагаз" часть долга Termoelectrica (перед "Молдовагаз") на ту же сумму. Energocom оплатит долг, а "Молдовагаз" рассчитается за поставки газа. Это позволит снизить долги Termoelectrica перед "Молдовагазом", так и решить проблему с текущими платежами за поставленный газ", - сказал Будянский.
"Все эти действия направлены на стабилизацию энергетической ситуации и не порождают невозвратный долг. Все решения принимаются законно и транспарентно. У правительства нет никаких скрытых целей, а у нас одна цель: поддерживать стабильность на рынке, обеспечить страну газом и электроэнергией на предстоящий зимний период", - заявил Будянский.
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