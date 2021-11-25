Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан посетили в четверг "Челябинский трубопрокатный завод"группы "ТМК" и обсудили сотрудничество в целях реализации проекта строительства газопровода "Пакистанский поток".

Посещение предприятия состоялось в рамках седьмого заседания Российско-пакистанской межправительственной комиссии в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

В мае этого года Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода от 16 октября 2015 года.

"Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", - сообщил по итогам подписания Шульгинов, чьи слова приводились в сообщении.

Как сообщалось, в 2015 году РФ и Пакистан подписали межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор. Труба протяженностью 1,1 тыс. км с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должна связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны.

Согласно межправсоглашению, ориентировочная стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд. Партнером-заказчиком с пакистанской стороны должна была выступить ISGS (Inter State Gas Systems), которая будет заниматься поставками газа, а также оплачивать услуги по его транспортировке. Сообщалось, что правительство Пакистана выдаст суверенную гарантию на оплату тарифа и проектное финансирование.

Весной этого года стало известно, что госкорпорация "Ростех" вышла из газового проекта в Пакистане. Теперь ФГУП "Центр эксплуатационных услуг" Минэнерго РФ, "Евразийский трубопроводный консорциум" (ЕТК) Александра Карманова и "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского учредят вместо "РТ - Глобальные ресурсы" (входит в группу "Ростех", изначально планировала участвовать в проекте) новую специальную компанию (SPV) от российской стороны, следовало из протокола о внесении изменений в правсоглашение между двумя странами от 16 октября 2015 года, который был опубликован в конце марта. Предполагалось, что в компании специального назначения пакистанской стороне будет принадлежать контрольный пакет, доля России составит не менее 26% и будет оплачена либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции.

"Российские участники проекта, в том числе и ТМК, будут акционерами юрлица, которое создается в Пакистане для реализации этого проекта, и будут участвовать в выборе материалов, в том числе и трубной продукции, участвовать в выборе подрядчика для строительства, в капитале этого предприятия", - сказал бенефициар трубной компании Дмитрий Пумпянский, слова которого приводит пресс-служба правительства Челябинской области.

ТМК в начале этого года создала ООО "Пакстрим" для участия в "Пакистанском потоке", позднее в компанию вошла ЕТК с долей в 50%. Гендиректором ООО назначен Владимир Щербатых, возглавляющий ближневосточное подразделение ТМК.